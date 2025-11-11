Над российскими регионами уничтожили 37 беспилотников за ночь

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 37 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом сообщило министерство обороны России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 37 украинских БПЛА самолетного типа», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Минобороны РФ уточнило, что 10 беспилотников были уничтожены над Крымом. 8 дронов — над территорией Саратовской области. 7 БПЛА были сбиты над территорией Орловской области, 3 беспилотника — над территорией Липецкой области, 3 дрона — над территорией Ростовской области, 3 БПЛА — над акваторией Черного моря.

Еще по одному беспилотнику были уничтожены в Брянской, Воронежской, Калужской областях.

Средства ПВО в период с 12:00 до 20:00 (мск) 10 ноября уничтожили семь беспилотников ВСУ в небе над тремя российскими регионами.

До этого дежурные средства ПВО сбили 71 украинский беспилотник над территорией РФ. По данным Минобороны, в Калужской, Тульской и Ростовской областях перехватили по одному дрону, в Крыму — три, в Самарской, Орловской и Тверской областях — по четыре. По пять целей уничтожили в Смоленской и Липецкой областях, по семь — над акваторией Черного моря и в Курской области. Больше всего беспилотников — 29 — ликвидировали в Брянской области.

Ранее российский военный сбил украинский беспилотник банкой тушенки.