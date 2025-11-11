Стало известно о характере травм россиян, пострадавших в ДТП в Египте

В результате ДТП, которое произошло на востоке Египта, 14 граждан России получили травмы средней степени тяжести. Об этом сообщили в генеральном консульстве РФ в Хургаде.

«14 госпитализированы со средней тяжестью (1 в г. Каир, 2 в г. Рас-Гареб, 11 в г. Хургада), 12 человек возвращаются в отели. Тяжело пострадавших нет», — заявили в дипмиссии.

ДТП произошло 11 ноября на дороге Рас-Гареб – Хургада. Туристический автобус выехал из Аль-Гардафы в рамках тура по Каиру и столкнулся с грузовиком. Сообщалось, что в результате аварии пострадали 27 россиян, в том числе трое детей: одному 13 лет, а двум другим — по 10. Известно об одном летальном случае. В больнице Рас-Гареба рассказали, что пострадавшие отделались ушибами, их могут выписать 12 ноября.

Позже стало известно, что их переводят в больницы в городе Хургада, один человек перенаправлен к окулисту в Каир.

Ранее в Египте опубликовали имена пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком.