В генконсульстве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Египте россиян

Россиян, пострадавших в аварии в Египте, переводят в больницы Хургады

Туристов из России, которые пострадали в результате ДТП с автобусом на востоке Египта, направят в больницы в городе Хургада. Об этом ТАСС сообщили в генеральном консульстве РФ.

«Пострадавших, которые пока нуждаются в медицинской помощи, переводят в больницы Хургады из города Рас-Гареб (авария произошла рядом с населенным пунктом. — «Газета.Ru»)», — сказали в дипмиссии.

Там уточнили, что одного россиянина направили на консультацию к офтальмологу в Каир.

Также дипломаты отметили, что среди госпитализированных туристов нет несовершеннолетних.

ДТП произошло 11 ноября на дороге Рас-Гареб – Хургада. Туристический автобус выехал из Аль-Гардафы в рамках тура по Каиру и столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали 27 россиян, в том числе трое детей: одному 13 лет, а двум другим — по 10. Известно как минимум об одном летальном случае. В больнице Рас-Гареба рассказали, что пострадавшие отделались ушибами, их могут выписать 12 ноября.

Ранее в Египте опубликовали имена пострадавших в ДТП с автобусом с грузовиком.