На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В генконсульстве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Египте россиян

Россиян, пострадавших в аварии в Египте, переводят в больницы Хургады
true
true
true
close
Mohamed Abd El Ghany/Reuters

Туристов из России, которые пострадали в результате ДТП с автобусом на востоке Египта, направят в больницы в городе Хургада. Об этом ТАСС сообщили в генеральном консульстве РФ.

«Пострадавших, которые пока нуждаются в медицинской помощи, переводят в больницы Хургады из города Рас-Гареб (авария произошла рядом с населенным пунктом. — «Газета.Ru»)», — сказали в дипмиссии.

Там уточнили, что одного россиянина направили на консультацию к офтальмологу в Каир.

Также дипломаты отметили, что среди госпитализированных туристов нет несовершеннолетних.

ДТП произошло 11 ноября на дороге Рас-Гареб – Хургада. Туристический автобус выехал из Аль-Гардафы в рамках тура по Каиру и столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали 27 россиян, в том числе трое детей: одному 13 лет, а двум другим — по 10. Известно как минимум об одном летальном случае. В больнице Рас-Гареба рассказали, что пострадавшие отделались ушибами, их могут выписать 12 ноября.

Ранее в Египте опубликовали имена пострадавших в ДТП с автобусом с грузовиком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами