Стало известно о состоянии россиян, пострадавших в ДТП с грузовиком в Египте

РИА Новости: россиян, пострадавших в ДТП в Египте, могут выписать во вторник
Tamer A Soliman/Shutterstock/FOTODOM

Граждан России, которые пострадали в аварии с грузовиком в Египте, могут выписать из больницы города Рас-Гареб в египетской провинции Красное море во вторник. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на медучреждение.

«Все они (россияне. – ред.) в порядке, у них ушибы и переломы. Возможно, они будут выписаны сегодня», — сказали там.

ДТП произошло 11 ноября на дороге Рас-Гареб – Хургада. Туристический автобус выехал из Аль-Гардафы в рамках тура по Каиру и столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали 27 россиян. Известно как минимум об одном летальном случае.

Позже стало известно, что среди пострадавших — трое детей: одному 13 лет, а двум другим — по 10. Они отделались ушибами.

В середине августа этого года по дороге из Шарм-эш-Шейха автобус, в котором было 40 российских туристов, врезался в ограждение и упал на бок. После 30 пострадавших граждан России распределили по больницам. Власти рассказывали, что большинство российских граждан получили незначительные травмы.

Ранее в Египте опубликовали имена пострадавших в ДТП с автобусом с грузовиком.

