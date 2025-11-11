На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Египте опубликовали имена пострадавших в ДТП с автобусом с грузовиком

Опубликованы имена пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Египте
true
true
true
close
Tamer A Soliman/Shutterstock/FOTODOM

В Египте на трассе Рас-Гареб – Хургада в результате аварии с туристическим автобусом и грузовиком 39 человек получили травмы, а двое погибли. Об этом сообщает Al-Youm Al-Sabea.

Среди пострадавших 27 россиян, семь финнов, два литовца, а также трое египтян — два водителя и гид.

Среди россиян травмы получили: Мария Вальдс (58 лет) с переломом черепа и носовым кровотечением, Дмитрий Аблян (53 года) с порезами головы, Эмиль Сивхов (22 года) с переломом передних зубов и левой ноги, Михаил Мрыев (74 года) с многочисленными синяками, Онига (43 года) с переломом таза; Анастасия (20 лет) с ранением левой ноги, Альберт (34 года) с многочисленными ушибами, Анастасия Медавита (22 года) с переломом левой бедренной кости.

Также медицинская помощь понадобилась Илье Ахмеду (57 лет) с травмой правого глаза, Илде Гернову (50 лет) с ушибами кожи головы, Крио Оскарову (10 лет) с ссадинами и ушибами, Марии Тавитевой (27 лет) с множественными синяками, Татьяне (29 лет) с ушибом левой ноги, Петраре Петирини (72 года) с ранением лица, Фильдиану Таблису (58 лет) с носовым кровотечением и ушибами ребер, а также другим пострадавшим, включая детей и подростков.

Финские туристы получили травмы различной степени тяжести, включая ссадины, ушибы и сотрясение мозга.

В аварии погибли двое: 50-летняя россиянка Джульнаха Джабдер и 39-летний египтянин Махмуд Хасани Абу Аль-Вафа.

По данным властей, автобус следовал из Аль-Гардафы в туристические районы для осмотра археологических объектов и достопримечательностей Каира. Авария произошла на пятом километре трассы к северу от города Рас-Гариб. На место были немедленно направлены многочисленные бригады скорой помощи, а центральная больница Рас-Гариба переведена в режим повышенной готовности для оказания неотложной помощи.

Ранее в Турции перевернулся автобус с россиянами.

