Киев назвал страны, чьи жители могут получить гражданство Украины в упрощенном порядке

Правительство Украины разрешило гражданам из пяти стран получить украинский паспорт в упрощенном порядке. Это следует из постановления кабмина республики.

Так, получение украинского гражданства по упрощенной схеме предусмотрено для граждан Германии, Канады, Польши, США и Чехии.

15 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал закон о легализации множественного гражданства. По его словам, он поручил безотлагательно проработать и принять все подзаконные акты для реализации закона, который должен вступить в силу с 16 января 2026 года. Тогда же он поручил разработать список стран, с которыми оно будет разрешено.

18 июня Верховная рада приняла законопроект, подразумевающий право украинцев на двойное гражданство. Также законопроект предусматривает лишение гражданства Украины тех лиц, которые вступили в ряды Вооруженных сил России, которые получили российский паспорт, осужденных за «создание угрозы безопасности и интересам Украины», — то есть за коллаборационизм и государственную измену.

