На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Адвокат объявил о прекращении голодовки Кузнецова в итальянской тюрьме

РИА: обвиняемый в терактах на «Севпотоках» украинец Кузнецов прекратил голодовку
true
true
true
close
соцсети

Украинец Сергей Кузнецов, обвиняемый в подрыве «Северных потоков», прекратил голодовку, объявленную им в итальянской тюрьме. Об этом заявил журналистам его адвокат Никола Канестрини, пишет РИА Новости.

«Кузнецов <…> прекратил голодовку, начатую 31 октября 2025 года, в знак протеста против условий содержания под стражей и нарушения его основных прав», — сказал защитник.

По его словам, решение прекратить голодовку было принято после того, как власти Италии гарантировали Кузнецову полное соблюдение его прав, в том числе в отношении полноценного питания. Ранее адвокат сообщал, что Кузнецов не ест мясо.

Как сообщил Канестрини, украинец начал отказываться от еды с 31 октября, требуя соблюдения своих прав, включая право на достаточное питание и равное обращение с другими заключенными в вопросе свиданий с семьей и доступа к информации. Адвокат упомянул, что с момента ареста 22 августа украинцу ни разу не давали питание, «соответствующее состоянию его здоровья».

9 ноября уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Кузнецов находится в критическом состоянии из-за объявленной им голодовки.

27 октября Апелляционный суд Болоньи постановил выдать Германии Сергея Кузнецова. По словам адвоката Канестрини, защита хочет обратиться в Кассационный суд для обжалования этого решения.

Ранее в Германии установили личности всех участников подрыва «Северных потоков».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами