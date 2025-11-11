Адвокат объявил о прекращении голодовки Кузнецова в итальянской тюрьме

Украинец Сергей Кузнецов, обвиняемый в подрыве «Северных потоков», прекратил голодовку, объявленную им в итальянской тюрьме. Об этом заявил журналистам его адвокат Никола Канестрини, пишет РИА Новости.

«Кузнецов <…> прекратил голодовку, начатую 31 октября 2025 года, в знак протеста против условий содержания под стражей и нарушения его основных прав», — сказал защитник.

По его словам, решение прекратить голодовку было принято после того, как власти Италии гарантировали Кузнецову полное соблюдение его прав, в том числе в отношении полноценного питания. Ранее адвокат сообщал, что Кузнецов не ест мясо.

Как сообщил Канестрини, украинец начал отказываться от еды с 31 октября, требуя соблюдения своих прав, включая право на достаточное питание и равное обращение с другими заключенными в вопросе свиданий с семьей и доступа к информации. Адвокат упомянул, что с момента ареста 22 августа украинцу ни разу не давали питание, «соответствующее состоянию его здоровья».

9 ноября уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Кузнецов находится в критическом состоянии из-за объявленной им голодовки.

27 октября Апелляционный суд Болоньи постановил выдать Германии Сергея Кузнецова. По словам адвоката Канестрини, защита хочет обратиться в Кассационный суд для обжалования этого решения.

Ранее в Германии установили личности всех участников подрыва «Северных потоков».