Житель Татарстана пойдет под суд по обвинению в финансировании терроризма

СК Татарстана: житель Набережных Челнов обвиняется в финансировании терроризма
Shutterstock

Житель Набережных Челнов пойдет под суд по обвинению в финансировании терроризма. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета республики Татарстан в официальном Telegram-канале.

По версии следствия, прошлой весной мужчина, будучи приверженцем террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации сделал около ста переводов на счета ее представителей.

Фигуранта заключили под стражу.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства.

Жителю республики Татарстан грозит до 15 лет лишения свободы.

15 октября сотрудники МВД задержали в аэропорту Сочи жителя Туапсе, который подозревается в вербовке россиян в террористическую организацию. По данным следствия, мужчина действовал по заданию иностранного куратора. С помощью сети он искал людей и вовлекал их в противоправную деятельность. В ходе реализации плана ему удалось завербовать троих россиян, которые вместе с ним планировали покинуть Россию и направиться на территорию Украины через третьи страны.

Ранее в России выявили женскую ячейку террористической организации.

