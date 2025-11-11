На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Турции потребовали запретить основную оппозиционную партию

Прокуратура Стамбула потребовала запретить народно-республиканскую партию Турции
Murad Sezer/Reuters

Прокуратура Стамбула потребовала запрета основной оппозиционной в Турции Народно-республиканской партии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал SZC TV.

«Установлено, что НРП систематически и непрерывно вмешивалась в выборы, проводимые на национальном и местном уровнях, с целью повлиять на их достоверность, волю избирателей и демократический порядок», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в соответствии с Законом о политических партиях, обращение было направлено в Генеральную прокуратуру Верховного суда Турции для принятия ответных мер.

Незадолго до этого сообщалось, что генпрокуратура Стамбула завершила следствие по делу о коррупции в отношении бывшего мэра города, одного из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии Экрема Имамоглу и потребовала для него до 2 352 лет тюрьмы. Отмечается, что на момент совершения преступления ущерб, нанесенный фигурантами государству за 10-лет составил160 млрд лир ($3,8 млрд).

Политика обвиняют в коррупции и сотрудничестве с террористами: по версии следствия, благодаря содействию Имамоглу члены Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана в стране террористической, смогли получить посты в системе городского управления Стамбула.

В июле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая оппозиция пытается «скрыть преступления и оправдать преступников».

Ранее стамбульская генпрокуратура выдала ордер на арест Нетаньяху.

