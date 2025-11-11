На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Финский депутат попросил убежища в России

Экс-депутат финского парламента Туртиайнен попросил об убежище в России
true
true
true
close
Hannu Häkkinen/Finnish politician Ano Turtiainen

Бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен сообщил, что подал заявление о получении убежища в Российской Федерации. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

Обращаясь к своим подписчикам, Туртиайнен показал свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории России. По словам экс-парламентарий, у него истекал срок пребывания в России по визе.

Он добавил, что придется подождать и посмотреть, что последует за его прошением.

Впервые о том, что политик хочет добиться разрешения на укрытие в России, стало известно в ноябре. Туртиайнен рассказал СМИ, что у него пророссийские взгляды, и он собирается выучить русский язык. Он также высказывал мнение, что Финляндия остается враждебной для России страной, пока является членом НАТО.

Туртиайнен был депутатом в двух партиях — «Истинные финны» и «Власть принадлежит народу».

Ранее в Финляндии заявили об «угрозе» НАТО от России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами