«Никто не собирается нападать на вас»: финский политик обратился к властям Финляндии

Экс-депутат Финляндии Туртиайнен заявил, что ищет себе жилье в Москве

Бывший финский парламентарий Ано Туртиайнен резко раскритиковал власти Финляндии за антироссийскую истерию и заявил, что намерен переехать в Москву. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

По словам политика, Финляндия остается враждебной для России страной, пока является членом НАТО.

«За этим стоят сионисты и шведская элита. Никто не собирается нападать на вас», — подчеркнул он.

Как сообщает Yle, Туртиайнен рассказал, что ищет квартиру в Москве для длительного проживания. Он также заявил, что хочет изучать русский язык.

5 ноября финская газета Iltalehti сообщала, что Финляндия увеличит количество бойцов спецназа в том числе для того, чтобы отправлять таких солдат для выполнения «миссий за рубежом».

Отмечалось, что основная задача сил спецназа - участие в обороне Финляндии, однако такие силы будут направляться и в «международные операции».

Ранее в Финляндии заявили об «угрозе» НАТО от России.