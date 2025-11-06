«Никто не собирается нападать на вас»: финский политик обратился к властям Финляндии

Бывший финский парламентарий Ано Туртиайнен резко раскритиковал власти Финляндии за антироссийскую истерию и заявил, что намерен переехать в Москву. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.
По словам политика, Финляндия остается враждебной для России страной, пока является членом НАТО.
«За этим стоят сионисты и шведская элита. Никто не собирается нападать на вас», — подчеркнул он.
Как сообщает Yle, Туртиайнен рассказал, что ищет квартиру в Москве для длительного проживания. Он также заявил, что хочет изучать русский язык.
5 ноября финская газета Iltalehti сообщала, что Финляндия увеличит количество бойцов спецназа в том числе для того, чтобы отправлять таких солдат для выполнения «миссий за рубежом».
Отмечалось, что основная задача сил спецназа - участие в обороне Финляндии, однако такие силы будут направляться и в «международные операции».
Ранее в Финляндии заявили об «угрозе» НАТО от России.