Бывший финский депутат захотел политического убежища в России

Бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен намерен запросить политическое убежище в России. Об этом сообщило финское интернет-издание Verkkouutiset.

В сообщении отмечается, что Туртиайнен был депутатом в двух партиях — «Истинные финны» и «Власть принадлежит народу».

Ранее стало известно, что бывший депутат с пророссийскими взглядами переезжает в Москву и собирается выучить русский язык. Туртиайнен рассказал об этом на Ялтинском международном форуме в Москве.

Незадолго до этого Туртиайнен рассказал, что ищет квартиру в Москве для длительного проживания.

