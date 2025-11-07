На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший финский депутат захотел политического убежища в России

Бывший финский депутат Туртиайнен намерен запросить политическое убежище в РФ
Michael Nitzschke/Global Look Press

Бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен намерен запросить политическое убежище в России. Об этом сообщило финское интернет-издание Verkkouutiset.

В сообщении отмечается, что Туртиайнен был депутатом в двух партиях — «Истинные финны» и «Власть принадлежит народу».

Ранее стало известно, что бывший депутат с пророссийскими взглядами переезжает в Москву и собирается выучить русский язык. Туртиайнен рассказал об этом на Ялтинском международном форуме в Москве.

Незадолго до этого Туртиайнен рассказал, что ищет квартиру в Москве для длительного проживания.

5 ноября финская газета Iltalehti сообщала, что Финляндия увеличит количество бойцов спецназа в том числе для того, чтобы отправлять таких солдат для выполнения «миссий за рубежом».

Ранее в МИД Финляндии анонсировали решение ЕК по визам для россиян.

