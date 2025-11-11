На Украине по делу о коррупции в сфере энергетики задержали пять человек

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения семерым членам преступной группы, которые причастны к коррупции в сфере энергетики. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, пятеро из них уже задержаны. Также сообщается о том, что в рамках дела предъявлено обвинение «кошельку» Зеленского Тимуру Миндичу.

До этого глава подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Александр Абакумов сообщал, что в деле о хищениях в сфере энергетики на Украине фигурируют четыре члена кабинета министров страны. По его словам, руководителей у сформировавшейся ОПГ было два. Однако он не уточнил, был ли среди них бизнесмен Тимур Миндич.

10 ноября детективы НАБУ пришли с обысками к Миндичу. В отношении предпринимателя ведомство ведет расследование по широкому спектру дел. В частности, бизнесмена подозревают в коррупции при закупках дронов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) и проворачивании преступных схем на энергорынке. Детективы прослушивают разговоры из квартиры Миндича, где он мог общаться в том числе и с Зеленским.

Ранее НАБУ пришло с обысками в министру юстиции Украины Галущенко.