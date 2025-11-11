На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В деле о коррупции в энергетике на Украине фигурируют четыре министра

На Украине четыре министра стали фигурантами дела о коррупции в энергетике
close
Depositphotos

В деле о хищениях в сфере энергетики на Украине фигурируют четыре члена кабинета министров страны, рассказал «Украинской правде» глава подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Александр Абакумов.

«В разных ситуациях во время расследования этого уголовного производства мы фиксировали четырех министров кабинета министров <...>. Кто-то раньше был министром, кто-то позже, то есть это не все четыре действующих министра», — объяснил Абакумов.

По его словам, руководителей у сформировавшейся ОПГ было два. Однако он не уточнил, был ли среди них бизнесмен Тимур Миндич, которого считают «кошельком» президента Владимира Зеленского.

10 ноября детективы НАБУ пришли с обысками к Миндичу. В отношении предпринимателя ведомство ведет расследование по широкому спектру дел. В частности, бизнесмена подозревают в коррупции при закупках дронов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) и проворачивании преступных схем на энергорынке. Детективы прослушивают разговоры из квартиры Миндича, где он мог общаться в том числе и с Зеленским.

Ранее сообщалось, что НАБУ нашло сумки с деньгами при обысках по делу о коррупции в сфере энергетики.

Новости Украины
