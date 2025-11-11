Челябинский депутат может лишиться квартиры в Москве после проверки декларации о доходах

Центральный районный суд Челябинска может изъять московскую квартиру депутата гордумы Александра Галкина в доход государства. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Судебное заседание по исковому заявлению назначено на 15:30 по местному времени (13:30 мск) 19 ноября. Ответчиками по иску выступают депутат Александр Галкин, а также еще пять человек, среди которых Галкины Евгений, Николай и Елена.

Сам Галкин сообщил ТАСС, что об иске узнал недавно. По словам депутата, у прокуратуры возникли вопросы после того, как он предоставил декларацию о доходах за 2024 год, в которой была указана московская квартира. Ответчик подчеркнул, что приобрел жилье в ипотеку и частично за счет займов у частных лиц. Он отметил, что прокуратура усомнилась в законности происхождения средств займодавцев.

До этого Генпрокуратура РФ потребовала лишить неприкосновенности депутата Госдумы Анатолия Вороновского. Председатель ГД Вячеслав Володин передал документы в профильную комиссию для предварительного изучения.

Депутат Анатолий Вороновский подозревается во взяточничестве. По словам главы комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах депутатов и мандатным вопросам Отари Аршба, Вороновский считает это обвинение «постыдным для себя» и намерен сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность.

Ранее Генпрокуратура подала иск к экс-депутату Гаджиеву об изъятии имущества на 2 млрд рублей.