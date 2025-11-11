На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Челябинский депутат может лишиться квартиры в Москве после проверки декларации о доходах

ТАСС: квартиру депутата Галкина в Москве могут передать государству
true
true
true
close
Shutterstock

Центральный районный суд Челябинска может изъять московскую квартиру депутата гордумы Александра Галкина в доход государства. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Судебное заседание по исковому заявлению назначено на 15:30 по местному времени (13:30 мск) 19 ноября. Ответчиками по иску выступают депутат Александр Галкин, а также еще пять человек, среди которых Галкины Евгений, Николай и Елена.

Сам Галкин сообщил ТАСС, что об иске узнал недавно. По словам депутата, у прокуратуры возникли вопросы после того, как он предоставил декларацию о доходах за 2024 год, в которой была указана московская квартира. Ответчик подчеркнул, что приобрел жилье в ипотеку и частично за счет займов у частных лиц. Он отметил, что прокуратура усомнилась в законности происхождения средств займодавцев.

До этого Генпрокуратура РФ потребовала лишить неприкосновенности депутата Госдумы Анатолия Вороновского. Председатель ГД Вячеслав Володин передал документы в профильную комиссию для предварительного изучения.

Депутат Анатолий Вороновский подозревается во взяточничестве. По словам главы комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах депутатов и мандатным вопросам Отари Аршба, Вороновский считает это обвинение «постыдным для себя» и намерен сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность.

Ранее Генпрокуратура подала иск к экс-депутату Гаджиеву об изъятии имущества на 2 млрд рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами