В МВД назвали число раненых при стрельбе в Сухуме

МВД: в результате стрельбы в столице Абхазии Сухуме ранены пять человек

В результате стрельбы в столице Абхазии Сухуме ранены пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел республики Роберта Киута.

По словам главы МВД, один из пострадавших пребывает в тяжелом состоянии. В Абхазии объявлен план-перехват. О произошедшем проинформирован президент республики Бадра Гунба.

В декабре прошлого года в здании парламента Абхазии произошла стрельба, в результате которой ранения различной степени тяжести получили два депутата — Кан Кварчия и Вахтанг Голандзия. Второго парламентария спасти не удалось.

В стрельбе заподозрили депутата парламента республики Адгура Харазию, который успел скрыться с места происшествия до прибытия полицейских. Позже коллеги законодателя проголосовали за снятие с него неприкосновенности, инициативу поддержали 28 из 35 присутствовавших на заседании парламентариев. Спустя некоторое время в отношении депутата возбудили уголовное дело.

Ранее мальчику из Башкирии прострелили глаз во время игры с пистолетом.