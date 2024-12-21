Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Абхазии сняли неприкосновенность с депутата Адгура Харазии

В Абхазии сняли неприкосновенность с подозреваемого в убийстве депутата Харазии
close
Михаил Мокрушин/РИА Новости

На внеочередном заседании парламента Абхазии депутаты проголосовали за снятие неприкосновенности с народного избранника Адгура Харазии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Из 35 присутствующих членов парламента 28 поддержали инициативу и.о. генерального прокурора Дамира Квицинии, а также согласились с выводами Верховного суда Абхазии. В официальном постановлении указано, что парламентарии дают согласие на лишение неприкосновенности депутата и на возбуждение уголовного дела.

Квициния уточнил, что уголовное дело будет возбуждено по статьям, касающимся «убийства общеопасным способом» и «покушения на убийство общеопасным способом» в соответствии с Уголовным кодексом Республики Абхазия.

В четверг, 19 декабря, стало известно, что в ходе стрельбы у парламента республики пострадал депутат Кан Кварчия, его коллега Вахтанг Голандзия получил ранения, не совместимые с жизнью. Источник в МВД Абхазии подтвердил ТАСС информацию о двух пострадавших депутатах в результате перестрелки. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Ранее Симоньян оценила риск потери Абхазии как союзника России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами