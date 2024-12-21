В Абхазии сняли неприкосновенность с подозреваемого в убийстве депутата Харазии

На внеочередном заседании парламента Абхазии депутаты проголосовали за снятие неприкосновенности с народного избранника Адгура Харазии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Из 35 присутствующих членов парламента 28 поддержали инициативу и.о. генерального прокурора Дамира Квицинии, а также согласились с выводами Верховного суда Абхазии. В официальном постановлении указано, что парламентарии дают согласие на лишение неприкосновенности депутата и на возбуждение уголовного дела.

Квициния уточнил, что уголовное дело будет возбуждено по статьям, касающимся «убийства общеопасным способом» и «покушения на убийство общеопасным способом» в соответствии с Уголовным кодексом Республики Абхазия.

В четверг, 19 декабря, стало известно, что в ходе стрельбы у парламента республики пострадал депутат Кан Кварчия, его коллега Вахтанг Голандзия получил ранения, не совместимые с жизнью. Источник в МВД Абхазии подтвердил ТАСС информацию о двух пострадавших депутатах в результате перестрелки. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Ранее Симоньян оценила риск потери Абхазии как союзника России.