Мальчику из Башкирии прострелили глаз во время игры с пистолетом

В Стерлитамаке мальчик пострадал во время игры с товарищами. Об этом сообщает Mash Batash.

Инцидент произошел на Лазурной. По данным Telegram-канала, 13-летний школьник возился с пневматическим пистолетом. В какой-то момент ему прострелили глаз.

В результате пострадавший оказался в местной больнице, позже его направили в Уфу, где он сейчас проходит лечение. На данный момент врачи не могут извлечь пулю.

«Будет ли видеть глаз — пока неясно», – сообщается в публикации.

До этого в Ленобласти девушка получила травму головы во время стрельбы в одном из дворов Киришей. По данным МВД, 48-летняя женщина подошла к окну квартиры с пневматическим пистолетом и стала стрелять по бездомным животным, но в какой-то момент попала в школьницу.

Девушка смогла самостоятельно обратиться за помощью, медики сообщили о произошедшем в полицию. Женщину задержали, решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее в Москве три студента пострадали во время случайного выстрела из пистолета в колледже.