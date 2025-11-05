На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мальчику из Башкирии прострелили глаз во время игры с пистолетом

Mash: в Стерлитамаке школьнику прострелили глаз
true
true
true
close
Shutterstock

В Стерлитамаке мальчик пострадал во время игры с товарищами. Об этом сообщает Mash Batash.

Инцидент произошел на Лазурной. По данным Telegram-канала, 13-летний школьник возился с пневматическим пистолетом. В какой-то момент ему прострелили глаз.

В результате пострадавший оказался в местной больнице, позже его направили в Уфу, где он сейчас проходит лечение. На данный момент врачи не могут извлечь пулю.

«Будет ли видеть глаз — пока неясно», – сообщается в публикации.

До этого в Ленобласти девушка получила травму головы во время стрельбы в одном из дворов Киришей. По данным МВД, 48-летняя женщина подошла к окну квартиры с пневматическим пистолетом и стала стрелять по бездомным животным, но в какой-то момент попала в школьницу.

Девушка смогла самостоятельно обратиться за помощью, медики сообщили о произошедшем в полицию. Женщину задержали, решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее в Москве три студента пострадали во время случайного выстрела из пистолета в колледже.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами