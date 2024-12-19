Один депутат убит при стрельбе у парламента Абхазии

В ходе стрельбы у парламента Абхазии пострадал депутат Кан Кварчия, его коллега Вахтанг Голандзия получил ранения, не совместимые с жизнью. Об этом сообщает «Нужная газета».

«Ранены депутаты Кварчия и Голандзия. Доставлены в республиканскую больницу. К моменту, когда журналисты обратились в МВД, руководству ведомства не было ничего известно о преступлении», — сообщает издание.

Позже «Нужная газета» уточнила, что парламентарий Голандзия «получил ранения несовместимые с жизнью». Впоследствии эту информацию подтвердил минздрав Абхазии.

Источник в МВД Абхазии подтвердил ТАСС информацию о двух пострадавших депутатах в результате перестрелки. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

В октябре Россия и Абхазия подписали инвестиционное соглашение. Документ предусматривал экономические льготы для российских юрлиц. Этим соглашением оказались недовольны представители абхазской оппозиции — по их мнению, подписание документа поставило национальный суверенитет республики под угрозу. В результате начались протесты.

Ранее Симоньян оценила риск потери Абхазии как союзника России.