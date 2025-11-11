В Красногорске во время демонтажа комплекса «Снежком» пострадали два человека

При обрушении конструкции горнолыжной трассы «Снежком» в Красногорске по меньшей мере два человека получили травмы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

После падения огромного куска горнолыжного комплекса один из прохожих получил травму ноги и упал на пешеходную часть. Другая женщина получила порезы из-за лопнувшего стекла в соседнем доме.

До этого сообщалось, что в результате падения огромного куска бетона при сносе комплекса «Снежком» в Подмосковье было повреждено более 60 автомобилей.

Кроме того, в результате инцидента были выбиты стекла в домах. На видео, опубликованном Telegram-каналом «Осторожно, Москва», видно, что часть конструкции сорвалась с самого верха комплекса и разбилась, ударившись о землю.

«Снежком» — первый и единственный в России всесезонный горнолыжный комплекс, располагавшийся в микрорайоне Павшинская пойма города Красногорска. Построен в 2008 году. В 2022 году комплекс закрыли. В конце того же года объявили о демонтаже горнолыжной трассы. Демонтажные работы стартовали в начале 2023 года и продолжаются до сих пор.

