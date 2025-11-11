В Подмосковье возбудили дело из-за обрушения конструкции горнолыжного комплекса

Следователи возбудили уголовное дело в связи с обрушением части конструкции горнолыжного комплекса в Красногорске в Московской области. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

По информации ведомства, дело возбудили по ст. 216 УК РФ. Речь идет о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

«В результате падения частей строения повреждения получили <...> автомобили. Количество пострадавших среди пешеходов уточняется», — говорится в заявлении.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты.

Прокуратура Московской области в Telegram-канале сообщила, что в результате обрушения повреждения получили более 50 машин, припаркованных рядом с объектом. На фоне произошедшего Красногорская городская прокуратура начала проверку соблюдения градостроительного законодательства, после завершения которой специалисты примут исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.

Обрушение части конструкции горнолыжной трассы «Снежком» в Красногорске произошло 11 ноября. Из-за этого в нескольких расположенных рядом домах оказались выбиты окна. Как писал Telegram-канал Baza, пострадали два человека. Один из прохожих получил травму ноги, другая женщина получила порезы из-за лопнувшего в одном из домов стекла.

Ранее в Пермском крае обрушился потолок в жилом доме.