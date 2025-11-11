Туристы сорвались в ущелье в Карачаево-Черкесии.

Baza: двое туристов сорвались в ущелье в Карачаево-Черкесии

Два туриста сорвались в ущелье в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным Baza, группа из пяти человек отправилась в Махарское ущелье. Уточняется, что на перевале Кичи-Муруджу двое туристов оступились и сорвались со склона.

«Они получили различные травмы, из-за чего не смогли самостоятельно выбраться с перевала», — говорится в публикации.

Поход группы не был зарегистрирован. На помощь туристам отправились спасатели.

5 ноября сообщалось, что в Челябинской области турист сорвался с 25-метровой горы.

До этого в Сочи женщина травмировала ногу во время восхождения на гору. На высоте более 2000 метров она повредила колено, из-за чего не могла спуститься без помощи других людей. Ситуация усугублялась тем, что погодные условия постепенно ухудшались.

Женщина смогла обратиться в экстренные службы. В течение двух часов спасатели искали ее, и, обнаружив, оказали помощь. Чтобы спустить пострадавшую, спасатели воспользовались носилками. После спуска туристку передали медикам.

Ранее велосипедист упал с 40-метровой скалы и три дня выживал, выпивая вино.