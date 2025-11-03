В Сочи спасли туристку, которая повредила ногу на высоте 2000 метров

Туристке, получившей травму в горах Сочи, понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщает «Кубань-СПАС».

Несчастный случай произошел вечером 2 ноября с 23-летней девушкой, которая отправилась в поход одна. В районе перевала Аибга, на высоте более 2000 метров она повредила колено и больше не могла самостоятельно передвигаться.

Погодные условия ухудшались, и в 18:25 туристка обратилась в экстренные службы. Спустя два часа спасатели Краснополянского отряда обнаружили пострадавшую и оказали ей первую помощь. Далее девушку уложили на носилки и спустили с горы, чтобы передать в руки медикам.

До этого в Непале турист не выжил в горах из-за действий страховой компании. 49-летний мужчина отправился в поход, но недалеко от вершины, на отметке более 7000 метров, его самочувствие ухудшилось. В страховой компании заявили, что не могут спасти клиента и потребовали, чтобы он сам связался с ними. Организаторы своими силами спустили альпиниста к лагерю, но вскоре он перестал дышать.

