На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Сочи спасли туристку, которая повредила ногу на высоте 2000 метров

Сочинские спасатели помогли 23-летней альпинистке, получившей травму в горах
true
true
true
close
Telegram-канал Кубань-СПАС

Туристке, получившей травму в горах Сочи, понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщает «Кубань-СПАС».

Несчастный случай произошел вечером 2 ноября с 23-летней девушкой, которая отправилась в поход одна. В районе перевала Аибга, на высоте более 2000 метров она повредила колено и больше не могла самостоятельно передвигаться.

Погодные условия ухудшались, и в 18:25 туристка обратилась в экстренные службы. Спустя два часа спасатели Краснополянского отряда обнаружили пострадавшую и оказали ей первую помощь. Далее девушку уложили на носилки и спустили с горы, чтобы передать в руки медикам.

До этого в Непале турист не выжил в горах из-за действий страховой компании. 49-летний мужчина отправился в поход, но недалеко от вершины, на отметке более 7000 метров, его самочувствие ухудшилось. В страховой компании заявили, что не могут спасти клиента и потребовали, чтобы он сам связался с ними. Организаторы своими силами спустили альпиниста к лагерю, но вскоре он перестал дышать.

Ранее на Камчатке туристы сорвались при восхождении на вулкан.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами