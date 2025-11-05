В Челябинской области турист сорвался с 25-метровой горы, его не спасли

В Челябинской области мужчина не выжил после падения с горы

В Челябинске мужчина не выжил после падения с горы. Об этом сообщает «Челябинск с огоньком».

Инцидент произошел в районе Больших Айских притесов. По данным Telegram-канала, пострадавший является туристом. Он сорвался с высоты 25 метров.

Чтобы добраться до путешественника, спасателям пришлось воспользоваться плавсредством. Они перевезли мужчину и передали полиции.

До этого в Сочи женщина травмировала ногу во время восхождения на гору. На высоте более 2000 метров она повредила колено, из-за чего не могла спуститься без помощи других людей. Ситуация усугублялась тем, что погодные условия постепенно ухудшались.

Женщина смогла обратиться в экстренные службы. В течение двух часов спасатели искали ее, и, обнаружив, оказали помощь. Чтобы спустить пострадавшую, спасатели воспользовались носилками. После спуска туристку передали медикам.

Ранее велосипедист упал с 40-метровой скалы и три дня выживал, выпивая вино.