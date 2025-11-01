Велосипедист упал с 40-метровой скалы и 3 дня выживал, выпивая вино

Во Франции велосипедист выжил при падении с 40-метровой скалы благодаря вину

Во Франции 77-летний велосипедист упал с 40-метровой скалы и остался жив, пишет Metro. Он три дня пролежал на дне глубокого ущелья, выпивая несколько бутылок красного вина, которые уцелели при падении.

Инцидент произошел в горном массиве Севенны на юге Франции. Пенсионер возвращался из супермаркета на велосипеде, когда не справился с управлением и сорвался в 40-метровое ущелье близ коммуны Сен-Жюльен-де-Пуэн. Несмотря на то, что он кричал о помощи, его никто не заметил.

В течение трех дней, в условиях холода и сырости, он выживал, питаясь лишь небольшим запасом провизии и несколькими бутылками вина, которые случайно не разбились при падении. Спасательная операция началась лишь после того, как дорожные рабочие заметили внизу раму его велосипеда.

Несмотря на пережитое, велосипедист отделался лишь незначительными травмами и легкой гипотермией.

Ранее американский журналист выжил, проведя почти неделю с переломом ноги в норвежских горах.