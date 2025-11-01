На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Велосипедист упал с 40-метровой скалы и 3 дня выживал, выпивая вино

Во Франции велосипедист выжил при падении с 40-метровой скалы благодаря вину
close
Depositphotos

Во Франции 77-летний велосипедист упал с 40-метровой скалы и остался жив, пишет Metro. Он три дня пролежал на дне глубокого ущелья, выпивая несколько бутылок красного вина, которые уцелели при падении.

Инцидент произошел в горном массиве Севенны на юге Франции. Пенсионер возвращался из супермаркета на велосипеде, когда не справился с управлением и сорвался в 40-метровое ущелье близ коммуны Сен-Жюльен-де-Пуэн. Несмотря на то, что он кричал о помощи, его никто не заметил.

В течение трех дней, в условиях холода и сырости, он выживал, питаясь лишь небольшим запасом провизии и несколькими бутылками вина, которые случайно не разбились при падении. Спасательная операция началась лишь после того, как дорожные рабочие заметили внизу раму его велосипеда.

Несмотря на пережитое, велосипедист отделался лишь незначительными травмами и легкой гипотермией.

Ранее американский журналист выжил, проведя почти неделю с переломом ноги в норвежских горах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами