Власти Литвы обвинили Белоруссию в «гибридных атаках»

Глава МИД Литвы сообщил спецпосланнику США о гибридных атаках Белоруссии
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис провел встречу с Джоном Коулом, которого президент США Дональд Трамп выдвинул на пост спецпосланника по Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе литовского внешнеполитического ведомства, передает РИА Новости.

Будрис рассказал Коулу о «нарушениях воздушного пространства с помощью метеорологических шаров» со стороны Белоруссии, а также о сохранении потоков нелегальных мигрантов.

«Несмотря на все меры, предпринятые Литвой, и международное давление, белорусский режим продолжает гибридные атаки против Литвы, создавая угрозу безопасности международной авиации и усиливая напряженность в регионе», — заявил глава литовского МИД.

В ходе переговоров он призвал усилить давление на страну и продолжать ужесточать санкции. Будрис поблагодарил спецпосланника за солидарность США с Литвой в вопросе гибридных атак белорусской стороны. Помимо этого, представители стран обсудили возможность координации санкционной политики в отношении России и Белоруссии с госсекретарем США Марко Рубио.

9 ноября Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social о выдвижении Коула на должность своего специального посланника в Белоруссии. Он добавил, что американская сторона прилагает усилия для освобождения еще полусотни заключенных, находящихся в белорусских тюрьмах.

Ранее представитель Трампа назвал условие для нормализации отношений США и Белоруссии.

