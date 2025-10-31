Лукашенко рассказал о переправке литовцами сигарет на метеозондах из Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что граждане Литвы сами перебрасывали сигареты с белорусской территории в Литву, используя для этого метеорологические зонды. Об этом сообщает БелТА.

По словам главы белорусского государства, литовцы на фоне закрытия границ решили заработать деньги на перепродаже сигарет. В такие условия людей поставили власти этих государств, которые прервали все торговые связи с Белоруссией, выстроив забор на границе, отметил он.

«Власти литовские и польские, вы виноваты, что так происходит. Вы зачем поставили людей в такие условия? Зачем вы их толкнули на путь преступления?» - сказал Лукашенко.

Он пояснил, что белорусы абсолютно легально покупали на производстве сигареты и передавали литовцам, прибывшим на территорию Белоруссии. Сами же литовцы после этого отправляли сигареты на территорию своей страны с помощью воздушных шаров, сказал Лукашенко.

28 октября Литва заявила, что готова сбивать появляющиеся над страной метеозонды, которые якобы связаны с контрабандой сигарет. Тогда президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что республика «не потерпит» их полетов над территорией страны.

До этого заместитель начальника службы охраны госграницы при МВД балтийской республики Антанас Монтвидас сообщил, что в Литве в 2025 году обнаружили сотни метеозондов с контрабандным табаком.

ЕС пообещал усилить давление на Белоруссию из-за прилетающих в Литву метеозондов.