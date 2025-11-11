Названа приоритетная версия крушения вертолета в Дагестане

Ошибка пилотирования рассматривается в качестве приоритетной версии крушения вертолета Ка-226 в Дагестане. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в Telegram-канале.

В заявлении говорится, что бортовой самописец воздушного судна был изъят с места происшествия и передан специалистам Международного авиационного комитета.

«Предварительная информация о расшифровке показывает отсутствие технических неисправностей вертолета, вследствие чего версия ошибки пилотирования является приоритетной», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что в рамках расследования уголовного дела были назначены авиационно-техническая и другие экспертизы. Сотрудники профильных органов продолжают принимать меры для установления причин и обстоятельств случившегося.

Вертолет Ка-226 потерпел крушение в Карабудахкентском районе Дагестана днем 7 ноября. На борту находились несколько человек, пятерых из них спасти не удалось. Воздушное судно принадлежало АО «Концерн «Кизлярский электромеханический завод». В связи с происшествием следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее появилось видео крушения Ка-226 в Дагестане.