Появилось видео крушения вертолета Ка-226 в Дагестане

Опубликовано видео крушения вертолета Ка-226 в Дагестане
true
true
true

Крушение вертолета Ка-226 в Дагестане попало на видео. Об этом сообщает Baza.

Камера запечатлела, как пилот судна пытался совершить жесткую посадку несколько раз. После первого удара о землю у вертолета отвалилась хвостовая часть корпуса, затем вертолет ударился о воду, но снова поднялся и полетел дальше, при этом его сильно раскручивало.

О крушении туристического вертолета Ка-226 в Дагестане накануне рассказал министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов. Сообщалось, что вертолет следовал из Кизляра в Избербаш, упал на нежилой дом, расположенный на территории базы отдыха, и загорелся.

Возбуждено уголовное дело. В качестве основной причины крушения рассматривается возгорание двигателя вертолета.

На борту было семь человек. Пятерых из них спасти не удалось.

Ранее очевидец рассказал о моменте падения вертолета в Дагестане.

