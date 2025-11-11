Генконсульство РФ в Хургаде подтвердило гибель российской туристки в Египте

Генконсульство РФ в Хургаде подтвердило гибель россиянки в ДТП с автобусом

Генконсульство России в Хургаде подтвердило РИА Новости гибель гражданки России в результате столкновения грузовика с автобусом в Египте в провинции Красное море.

Там отметили, что это был автобус с туристами из России. Всего в автобусе находились 36 пассажиров.

«Есть одна погибшая. Пострадавшие получили травмы различной степени и получают необходимую помощь в госпитале Рас-Гареба», — сказали в генконсульстве.

До этого Telegram-канал Baza сообщил о гибели россиянки в ДТП.

11 ноября в провинции Красное море в Египте в результате столкновения грузовика с автобусом пострадали 27 россиян. По данным журналистов, авария произошла на дороге Рас-Гареб – Хургада.

В середине августа этого года по дороге из Шарм-эш-Шейха автобус, в котором было 40 российских туристов врезался в ограждение и упал на бок. После 30 пострадавших граждан России распределили по больницам. Власти рассказывали, что большинстов российских граждан получили незначительные травмы.

Ранее в Турции перевернулся автобус с россиянами.