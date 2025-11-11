В ДТП с грузовиком в Египте пострадали десятки россиян

В провинции Красное море в Египте в результате столкновения грузовика с автобусом пострадали 27 россиян. Об этом пишет газета Al-Masry Al-Youm.

По данным журналистов, авария произошла на дороге Рас-Гареб – Хургада.

«По предварительным данным, среди пострадавших 27 россиян, двое граждан Литвы, семь финнов и трое египтян», — сказано в материале.

Посольство России в арабской Республике на момент публикации не прокомментировало произошедшее.

В середине августа этого года по дороге из Шарм-эш-Шейха автобус, в котором было 40 российских туристов врезался в ограждение и упал на бок. После 30 пострадавших граждан России распределили по больницам. Власти рассказывали, что большинстов российских граждан получили незначительные травмы.

Позже в посольстве РФ в Египте заявили, что в результате аварии не удалось спасти одну россиянку. Как писал Telegram-канал SHOT, инцидент случился по вине водителя, уснувшего за рулем.

Ранее в Турции перевернулся автобус с россиянами.