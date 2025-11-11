На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В элитном отеле в центре Москвы прошла экстренная эвакуация

SHOT: из отеля Azimut в центре Москвы экстренно эвакуировали 700 человек
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Из расположенного в центре Москвы элитного отеля Azimut экстренно эвакуировали 700 человек. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По имеющейся информации, около 4:30 мск в отеле Azimut на Олимпийском проспекте раздалась пожарная сигнализация. В связи с этим свыше 700 постояльцев попросили срочно эвакуироваться. Среди них было много детей, прибывших на театральный фестиваль LT FEST. При этом очевидцы утверждали, что запаха гари или дыма они не чувствовали.

Спустя некоторое время постояльцев начали возвращать в отель. Предположительно, сбой в электроснабжении привел к ложному срабатыванию пожарной сигнализации.

22 октября сообщалось, что в Красноярском крае произошел пожар на базе отдыха «Апартель».

4 августа стало известно, что в отеле на западе Украины произошел взрыв с последующим возгоранием.

Ранее суд вынес приговоры фигурантам дела о пожаре на турецком курорте Карталкая.

