Суд вынес приговоры фигурантам дела о пожаре на турецком курорте Карталкая

В Турции 11 фигурантов дела о пожаре на курорте Карталкая получили пожизненные сроки

Суд в Турции приговорил 11 из 32 фигурантов по делу о пожаре на горнолыжном курорте Карталкая к пожизненным тюремным срокам. Об этом сообщает местный телеканал NTV.

В результате пожара в отеле Grand Kartal пострадали 130 человек, еще 78 не смогли спастись.

Пожар в отеле на горнолыжном курорте Карталкая произошел в ночь на 21 января. Следствие установило, что причиной возгорания стало возгорание в ресторане на четвертом этаже, произошедшее в 03:17 мск. Шеф-повар включил электрогриль, который из-за неисправных термостатов перегрелся. Отсутствие должной защиты от короткого замыкания привело к искре, которая воспламенила мусорный контейнер и газовый шланг, что и стало причиной масштабного пожара.

Быстрому распространению огня способствовали незакрытая дверь, оставленная убегавшими сотрудниками, а также деревянная отделка помещений. Кроме того, было установлено, что количество лифтов и лестниц не соответствовало размерам отеля, а план эвакуации оказался неэффективным.

