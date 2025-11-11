Росавиация: в аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Волгограда ввели ограничения на полеты. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Кореняко подчеркнул, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. При этом он не уточнил, в чем заключается причина приостановки работы воздушной гавани.

10 ноября Федеральное управление гражданской авиации США временно запретило частным самолетам полеты в 12 аэропортов страны. Ограничения затронут аэропорт имени Кеннеди в Нью-Йорке, авиагавани Вашингтона, Лос-Анджелеса, Далласа и Чикаго. Эти меры приняли для снижения нагрузки на сотрудников, не получающих зарплаты из-за приостановки работы правительства.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов — может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

Ранее в бельгийском аэропорту остановили полеты из-за БПЛА.