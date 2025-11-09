На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бельгийский аэропорт остановил полеты из-за БПЛА

Аэропорт Льежа приостановил работу из-за трех беспилотников
Thierry Roge/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Аэропорт бельгийского Льежа приостановил работу примерно на час из-за дронов, сообщает RTBF со ссылкой на авиадиспетчерскую службу Skeyes.

Там уточнили, что самолеты не летали из-за трех неопознанных БПЛА. Первый заметили в 19:30 (21:30 мск), а другие — спустя 15 минут. В 20:25 (22:25 мск) аэропорт вернулся к работе.

В статье отмечается, что на прошлой неделе беспилотники над аэропортом Льежа появлялись почти каждый день.

Накануне аэропорт Вильнюса на три часа приостановил движение самолетов из-за воздушных шаров со стороны Белоруссии. Запуски метеозондов из республики, использовавшиеся для перевозки контрабандных сигарет, привели к закрытию нескольких аэропортов в Литве и в конце октября. Это затронуло в общей сложности 150 рейсов и более 20 тыс. пассажиров.

Ранее Латвия провозгласила себя «дроновой сверхдержавой».

