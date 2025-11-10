На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США крупнейшим аэропортам запретили принимать частные самолеты

WSJ: 12 крупнейших аэропортов США закрыли для частных самолетов
close
Daina_91880/Twitter

Федеральное управление гражданской авиации США временно запретило частным самолетам полеты в 12 аэропортов страны. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Ограничения вступят в силу 10 ноября и затронут аэропорт имени Кеннеди в Нью-Йорке, аэропорты Вашингтона, Лос-Анджелеса, Далласа и Чикаго.

Данные меры приняли для снижения нагрузки на сотрудников аэропортов, не получающих зарплаты из-за приостановки работы правительства.

До этого сообщалось, что в США число задержанных и отмененных за день авиарейсов составило почти 13 тыс. на фоне продолжающегося шатдауна. Министр транспорта США Шон Даффи отметил, что ситуация может ухудшиться ко Дню благодарения, 27 ноября, если работа правительства не будет возобновлена.

В США продолжается шатдаун, начавшийся 1 октября. Несмотря на 14 попыток, Сенат так и не смог утвердить законопроект о временном финансировании государственных учреждений, что и привело к шатдауну.

Ранее в США заявили, что Белый дом поддерживает план финансирования правительства в сенате.

Второй срок Трампа
