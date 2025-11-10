Суд оставил в СИЗО профессора Сеченовского университета по делу о взятке

В Москве продлили на месяц арест профессора Сеченовского университета Гараевой

Савеловский районный суд Москвы продлил арест профессора Первого Московского государственного университета имени И.М. Сеченова Амины Гараевой. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Постановлением <...> удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Гараевой Амины Султановны <...> на срок 1 месяц 00 суток», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Гараеву обвиняют в посредничестве при передаче взятки (пункт «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ). В пресс-службе уточнили, что сторона защиты в ходе заседания настаивала на изменении меры пресечения на запрет определенных действий или домашний арест.

В апреле профессора Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) Олега Макаренко заподозрили во взяточничестве. В доме и в офисе компании Макаренко прошли обыски.

По версии следствия, мужчина трижды дал взятку в особо крупном размере. По данным информатора, мужчина получил по 130 тысяч рублей от трех студентов и передал их директору института нефтегазового бизнеса Татьяне Лейберт за закрытие сессии.

Ранее ректора СПбГУП отстранили от должности.