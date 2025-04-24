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Уфимского профессора заподозрили в коррупции

Профессора-нефтяника УГНТУ Макаренко заподозрили во взяточничестве
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Shutterstock

Профессора Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) Олега Макаренко заподозрили во взяточничестве. Об этом пишет Telegram-канал «Честный репортаж».

По данным канала, в доме и в офисе компании Макаренко прошли обыски. Следователи считают, что мужчина трижды дал взятку в особо крупном размере. По данным информатора, мужчина получил по 130 тысяч рублей от трех студентов и передал их директору института нефтегазового бизнеса Татьяне Лейберт за закрытие сессии.

Сейчас местоположение Макаренко неизвестно. Ему грозит до 6 лет колонии.

До этого ректора Псковского государственного университета Наталью Ильину задержали по делу о хищении бюджетных средств. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, ректорат вуза начислял своим сотрудникам завышенную зарплату, что позволяло перенаправлять деньги на личные нужды Ильиной.

Ранее 30 студентов академии физкультуры осудили за дачу взяток профессору.

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