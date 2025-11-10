В США рассказали о мосте, который появится между Россией и КНДР

Newsweek: между Россией и КНДР построят автомобильный мост через реку Туманную

Через реку Туманную, которая соединяет Россию и КНДР, построят автомобильный мост. Об этом пишет американский журнал Newsweek.

Планируется, что мост протянется примерно на 5 км в длину. По данным издания, стройка продвинулась примерно на 110 метров, установлены несущие опоры как со стороны Российской Федерации, так и со стороны Северной Кореи.﻿

Как рассказал эксперт по КНДР Фредерик Шпор, слова которого приводит Newsweek, появление автомобильной связи между двумя странами поможет РФ снизить риск включения ее торговых судов в антироссийские санкционные списки.﻿

5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что автомобильный мост из России в КНДР введут в эксплуатацию в 2026 году. Он отметил, что необходимо активного развивать транспортно-логистические центры в районе новых мостов, чтобы по максимуму использовать возможности и пропускные способности.

30 апреля сообщалось, что протяженность моста составит примерно 850 метров. Из них 300 метров построит российская сторона. Кроме того, со стороны РФ возведут 2,4 км подходов. В настоящее время на границе между странами функционирует лишь железнодорожный мост.

Ранее Ким Чен Ын пообещал продолжить «мощную» поддержку РФ в вопросе СВО.