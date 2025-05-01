В КНДР высоко оценили строительство автомобильного моста на границе с Россией

Строительство автомобильного моста через реку Туманную на границе КНДР и Российской Федерации придает новую динамику развитию дружественных отношений между двумя государствами. Об этом заявило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В Пхеньяне считают, что строительство моста является работой по заложению и укреплению важной инфраструктуры экономического сотрудничества. Оно создает практические гарантии для многогранного развития двусторонних отношений и служит знаменательным моментом, который придает новую динамику развитию дружественных связей между Северной Кореей и Россией.

30 апреля российский премьер-министр Михаил Мишустин в режиме видеоконференцсвязи дал старт строительству автомобильного моста через реку Туманную в Приморском крае, который будет соединять Российскую Федерацию с КНДР.

Ожидается, что мост будет готов к лету 2026 года. Его протяженность составит примерно 850 метров. Из них 300 метров построит российская сторона. Кроме того, со стороны России возведут 2,4 километра подходов. В настоящее время на границе между странами функционирует лишь железнодорожный мост.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын передал «боевой привет» президенту РФ Владимиру Путину.