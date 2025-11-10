В Норвегии из музея похитили скульптуру за $15 тыс.

В Норвегии пять дней не замечали пропажу скульптуры стоимостью $15 тыс.

Сотрудники галереи в норвежском городе Ставангер в течение пяти дней не замечали пропажу скульптуры стоимостью почти $15 тыс. Подробности сообщили в норвежской полиции.

«В галерее в Ставангере вчера (9 ноября) обнаружили, что с выставки была украдена скульптура. После проверки камер видеонаблюдения галерея установила, что кража произошла 4 ноября», — говорится в сообщении.

По факту совершенного преступления полицией были заведено уголовное дело.

19 октября неизвестные в форме рабочих с помощью автоподъемника проникли в Лувр за нескольких минут похитили драгоценности из коллекции Наполеона стоимостью €88 млн, включая ожерелье, брошь и диадему. Корону императрицы Евгении, инкрустированную 1354 бриллиантами, они выронили при побеге. Часть украденных в Лувре драгоценностей пытались продать через даркнет.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что драгоценности, украденные из Лувра, найдут и вернут в музей.

Ранее из петербургского музея украли муляж золотого слитка.