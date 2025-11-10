На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Норвегии из музея похитили скульптуру за $15 тыс.

В Норвегии пять дней не замечали пропажу скульптуры стоимостью $15 тыс.
true
true
true
close
POLITIET

Сотрудники галереи в норвежском городе Ставангер в течение пяти дней не замечали пропажу скульптуры стоимостью почти $15 тыс. Подробности сообщили в норвежской полиции.

«В галерее в Ставангере вчера (9 ноября) обнаружили, что с выставки была украдена скульптура. После проверки камер видеонаблюдения галерея установила, что кража произошла 4 ноября», — говорится в сообщении.

По факту совершенного преступления полицией были заведено уголовное дело.

19 октября неизвестные в форме рабочих с помощью автоподъемника проникли в Лувр за нескольких минут похитили драгоценности из коллекции Наполеона стоимостью €88 млн, включая ожерелье, брошь и диадему. Корону императрицы Евгении, инкрустированную 1354 бриллиантами, они выронили при побеге. Часть украденных в Лувре драгоценностей пытались продать через даркнет.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что драгоценности, украденные из Лувра, найдут и вернут в музей.

Ранее из петербургского музея украли муляж золотого слитка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами