Из петербургского музея украли муляж золотого слитка

В Петербурге из музея украли муляж золотого слитка, который трудно достать

Из «Музея Арт и Фактов» в Санкт-Петербурге вор украл муляж золотого слитка, который использовался как реквизит в квесте. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Сотрудники организации рассказали, что слиток, используемый в конкурсе «Золотой час», изготовлен из железа, утяжелен свинцовыми шариками и покрыт бронзой. Они подчеркнули, что он не представляет ценности, но дорог музею как «как сложно изготавливаемый элемент».

Они попросили вернуть экспонат в музей и отметили, что если не получат его, обратятся в правоохранительные органы.

В пресс-службе организации отметили, что вес украденного экспоната составляет около семи килограммов; слиток из настоящего золота весил бы в два раза больше. Там поделились, что на изготовление нового муляжа уйдет два-три месяца — именно на такой срок, по предварительной информации, музей приостановил квест «Золотой час», в котором гостям предлагалось достать «слиток», который сложно вытащить из ящика.

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