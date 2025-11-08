Макрон заявил, что украденные из Лувра экспонаты вернут в музей

Драгоценности, украденные из Лувра, найдут и вернут в музей. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью мексиканскому телеканалу Televisa.

«Мы начали задерживать часть банды, совершившей это ограбление. Драгоценности будут (найдены и – ред.) возвращены в музей. Они (остальные члены банды – ред.) будут задержаны и предстанут перед судом», — сказал французский лидер.

Также он подчеркнул, что что система безопасности в музее будет полностью пересмотрена в рамках большого плана реконструкции Лувра.

До этого глава парижского музея Лоранс де Кар сказала, что после ограбления в Лувре улучшат систему безопасности. Именно видеонаблюдение де Кар считает одним из наиболее уязвимых мест в системе безопасности музея. Сейчас, до грядущей модернизации, добавила она, Лувр нельзя назвать музеем XXI века.

19 октября неизвестные в форме рабочих с помощью автоподъемника проникли в Лувр за нескольких минут похитили драгоценности из коллекции Наполеона стоимостью €88 млн, включая ожерелье, брошь и диадему. Корону императрицы Евгении, инкрустированную 1354 бриллиантами, они выронили при побеге. Часть украденных в Лувре драгоценностей пытались продать через даркнет.

Ранее во Франции назвали предварительную стоимость реставрации Лувра.