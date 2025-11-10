Для главы ГК «Пикет» запросили 12 лет колонии по делу о плохих бронежилетах

Гособвинитель в прениях сторон запросила для гендиректора ГК «Пикет» Андрея Есипова 12 лет колонии по делу о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны России. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что заседание по делу проходит в Мещанском суде Москвы.

Прокурор кроме срока запросила назначить Есипову штраф в размере 3 млн 641 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что Минобороны России заявило иск на 2,4 миллиарда рублей к Есипову по делу о закупке некачественных бронежилетов.

Дела других фигурантов — финансового директора ГК «Пикет» Виктории Антоновой и начальника службы безопасности Михаила Кальченко — также будет рассматривать Мещанский суд. Заседание по ним назначено на 12 ноября.

Контракт с Минобороны на сумму 4 млрд рублей «Пикет» заключил в 2022 году. Он предусматривал поставку 30 тыс. бронежилетов и касок, соответствующих классу защиты Бр4 и укомплектованных кевларовыми противоосколочными модулями. Однако вместо предусмотренных спецификацией изделий военные получили тканевые чехлы с металлическими плитами без сертификации и проверок.

Как пишет «Коммерсантъ», чтобы скрыть нарушение условий, фигуранты закупили материалы сомнительного происхождения на 590 млн рублей и оформили фиктивные документы на 1,2 млрд рублей, в которых утверждалось, что продукция укомплектована кевларом.

Ранее глава ГК «Пикет» заключил досудебное соглашение по делу о бракованных бронежилетах.