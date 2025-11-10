Главе ГК «Пикет» отказали в отправлении в зону СВО

Мещанский суд Москвы отказал в отправлении в зону специальной военной операции (СВО) главе группы компаний (ГК) «Пикет» Андрею Есипову, который обвиняется в поставке некачественных бронежилетов в Вооруженные силы России.

«В удовлетворении ходатайства защитника Есипова о приостановлении уголовного дела... отказать», — огласила решение судья.

Мещанский суд Москвы в понедельник приступил к рассмотрению по существу дела, выделенного в отдельное производство. Процесс проходит в особом порядке, поскольку обвиняемый Есипов признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

Особый порядок подразумевает рассмотрение дела без исследования доказательств и применяется при полном признании вины подсудимым. В этом случае суд не вправе назначить наказание свыше двух третей максимального срока, предусмотренного законом.

Дела других фигурантов — финансового директора ГК «Пикет» Виктории Антоновой и начальника службы безопасности Михаила Кальченко — также будет рассматривать Мещанский суд. Заседание по ним назначено на 12 ноября.

Контракт с Минобороны на сумму 4 млрд рублей «Пикет» заключил в 2022 году. Он предусматривал поставку 30 тыс. бронежилетов и касок, соответствующих классу защиты Бр4 и укомплектованных кевларовыми противоосколочными модулями. Однако вместо предусмотренных спецификацией изделий военные получили тканевые чехлы с металлическими плитами без сертификации и проверок.

Как пишет «Коммерсантъ», чтобы скрыть нарушение условий, фигуранты, как пишут журналисты, закупили материалы сомнительного происхождения на 590 млн рублей и оформили фиктивные документы на 1,2 млрд рублей, в которых утверждалось, что продукция укомплектована кевларом.

