Фигуранты дела о бронежилетах получили 200% прибыли на фальсификации поставок

Руководство ООО «ГК «Пикет» поставило Минобороны партию несертифицированных бронежилетов, получив при этом сверхприбыль, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы уголовного дела. По данным следствия, компания заработала не менее 200% прибыли, использовав дешевые материалы, не соответствующие требованиям оборонного контракта.

Контракт с Минобороны на сумму 4 млрд рублей «Пикет» заключил в 2022 году. Он предусматривал поставку 30 тыс. бронежилетов и касок, соответствующих классу защиты Бр4 и укомплектованных кевларовыми противоосколочными модулями. Однако вместо предусмотренных спецификацией изделий военные получили тканевые чехлы с металлическими плитами без сертификации и проверок.

Чтобы скрыть нарушение условий, фигуранты закупили материалы сомнительного происхождения на 590 млн рублей и оформили фиктивные документы на 1,2 млрд рублей, в которых утверждалось, что продукция укомплектована кевларом. Несмотря на несоответствие, партия была принята военными, что позволило «Пикету» получить всю сумму по госконтракту.

Следствие рассматривает действия обвиняемых как сознательное мошенничество, сопряженное с легализацией доходов и созданием угрозы жизням военнослужащих.

Ранее фигурант дела о поставке некачественных бронежилетов для ВС РФ признал вину.