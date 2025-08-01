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Фигуранты дела о бронежилетах получили 200% прибыли на фальсификации поставок

«Ъ»: «Пикет» заработал 200% прибыли на негодных бронежилетах для армии
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Mircea Moira/Shutterstock/FOTODOM

Руководство ООО «ГК «Пикет» поставило Минобороны партию несертифицированных бронежилетов, получив при этом сверхприбыль, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы уголовного дела. По данным следствия, компания заработала не менее 200% прибыли, использовав дешевые материалы, не соответствующие требованиям оборонного контракта.

Контракт с Минобороны на сумму 4 млрд рублей «Пикет» заключил в 2022 году. Он предусматривал поставку 30 тыс. бронежилетов и касок, соответствующих классу защиты Бр4 и укомплектованных кевларовыми противоосколочными модулями. Однако вместо предусмотренных спецификацией изделий военные получили тканевые чехлы с металлическими плитами без сертификации и проверок.

Чтобы скрыть нарушение условий, фигуранты закупили материалы сомнительного происхождения на 590 млн рублей и оформили фиктивные документы на 1,2 млрд рублей, в которых утверждалось, что продукция укомплектована кевларом. Несмотря на несоответствие, партия была принята военными, что позволило «Пикету» получить всю сумму по госконтракту.

Следствие рассматривает действия обвиняемых как сознательное мошенничество, сопряженное с легализацией доходов и созданием угрозы жизням военнослужащих.

Ранее фигурант дела о поставке некачественных бронежилетов для ВС РФ признал вину.

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