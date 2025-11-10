На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве арестовали директора департамента Минпромторга по обвинению во взяточничестве

Суд арестовал директора департамента Минпромторга Михаила Кузнецова
Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца директора департамента машиностроения ТЭК Минпромторга Михаила Кузнецова. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

В публикации отмечается, что в отношении Кузнецова, обвиняемого в совершении преступления по статье Уголовного кодекса России «Получение взятки в особо крупном размере», была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца.

7 ноября правоохранители задержали Кузнецова в Москве. Позднее уточнялось, что он был задержан по подозрению в должностном преступлении.

Кузнецов устроился в Минпромторг РФ в декабре 2022 года. Перед этим он непродолжительное время занимал пост гендиректора АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив». С 2017 по 2021 год руководил управлением технологических партнерств и импортозамещения «Газпром нефти». До этого Кузнецов работал в Минэнерго, компаниях «Русский уголь» и «Лукойл».

Ранее в Ульяновской области задержали бывшего зампреда правительства региона.

