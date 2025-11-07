Названа причина задержания директора департамента Минпромторга России

Директор департамента машиностроения топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Минпромторга России Михаил Кузнецов задержан по подозрению в должностном преступлении. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Кузнецов задержан в рамках уголовного дела о должностном преступлении», — передает агентство слова собеседника.

В настоящий момент с Кузнецовым проводятся следственные мероприятия, силовики провели обыски в рамках расследования. Уточняется, что в Минпромторге подтвердили задержание сотрудника и содействуют следственным органам.

Кузнецов до этого работал в компаниях «Русский уголь», «Лукойл» и «Газпром нефть». В декабре 2022 года он являлся генеральным директором АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив».

23 мая Центральный районный суд Новосибирска отстранил от должности главу Минпромторга региона Андрея Гончарова, обвиняемого в превышении должностных полномочий по делу о закупках продукции в зону специальной военной операции.

Ранее главе района в Хакасии избрали меру пресечения по делу о превышении полномочий.