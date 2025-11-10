В большинстве регионов Украины вновь введут графики отключения света

Графики отключения света вновь вводятся в большинстве регионов Украины, они будут действовать в течение трех суток. Об этом сообщили в Минэнерго страны.

«Сегодня графики почасовых отключений используются с 00:00 до 23:59 в большинстве регионов Украины», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что в ночь на 10 ноября были повреждены несколько энергетических объектов Украины.

6 ноября город Павлоград и ряд населенных пунктов в Днепропетровской области Украины оказались полностью обесточены. Отключение электроэнергии произошло на фоне сообщений украинских СМИ о взрыве на территории города.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские военные нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые обеспечивали деятельность Вооруженных сил Украины (ВСУ). Атаки также были проведены по местам хранения и подготовки к запуску украинских беспилотников, уточнили в российском военном ведомстве.

Ранее на Украине предупредили о длительных отключениях электричества зимой.