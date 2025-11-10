На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Словакии раскрыл причину крушения поездов под Братиславой

Фицо: человеческий фактор привел к столкновению двух поездов под Братиславой
true
true
true
close
Darko Vojinovic/AP

Причиной крушения двух поездов под Братиславой стал человеческий фактор. Об этом сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо, его выступление транслировало словацкое новостное агентство TASR.

«Есть определенные факты, которые говорят о человеческом факторе», — сказал он по итогам внеочередного заседания правительства.

Фицо подчеркнул, что минтрансу республики поручено отстранить руководство госкорпорации, ответственной за пассажирские перевозки. Словацкий премьер добавил, что всем пострадавшим пассажирам выплатят соответствующую компенсацию.

Столкновение двух поездов рядом со столицей Словакии произошло 9 ноября. По предварительным данным, один из машинистов мог не среагировать на «красный» цвет светофора. В результате крушения в местные больницы были доставлены 79 человек.

13 октября аналогичный инцидент произошел близ другого города Словакии, Рожнява. По данным МВД Республики, в результате столкновения двух поездов были ранены 20 человек.

Ранее из-за схода вагонов в Ленобласти задержали поезд Санкт-Петербург — Петрозаводск.

